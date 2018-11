Fino a giovedì clima mite, nebbie e smog. Poi arriva il freddo: entro il weekend calo termico di 10°C al Nord

Un vasto campo di alta pressione con massimi al suolo sull’Europa centro orientale assicurerà condizioni di tempo stabile e molto mite su tutta l’Italia anche oggi e domani. Da venerdì il centro dell’alta pressione si sposterà gradualmente verso il Nord Europa ed il nostro Paese risulterà esposto a venti orientali gradualmente più freddi in arrivo dalla regione balcanica, che nel fine settimana determineranno un calo termico più sensibile al Nord e sulle regioni adriatiche: la diminuzione delle temperature, soprattutto al Nord, potrà essere anche nell’ordine di 10 gradi. Queste correnti saranno accompagnate anche da alcune precipitazioni, soprattutto nella giornata di sabato lungo l’Adriatico, su Piemonte occidentale, all’estremo Sud e nell’est della Sardegna. Mercoledì intanto permane l'allerta gialla su alcuni settori di Veneto ed Emilia Romagna per il transito della piena del Po.





Previsioni meteo per mercoledì. Su tutte le regioni tempo stabile autunnale, senza piogge. Al mattino cielo coperto da strati di nubi basse o nebbie sulla Val Padana e nelle valli del Centro. In giornata ancora nubi soprattutto in Emilia Romagna, Marche, bassa Pianura Padana, Liguria, est della Sardegna e dorsale appenninica. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature senza variazioni rilevanti. Venti moderati sud orientali sul canale di Sardegna; da deboli a moderati settentrionali sul medio e basso Adriatico e sulla Puglia. La nostra previsione per mercoledì ha un Indice di Affidabilità medio-alto (IdA 75-85).



Per la giornata di mercoledì 14 novembre la Protezione Civile ha emesso le seguenti Allerta:



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Pianura emiliana orientale e costa Ferrarese

Veneto: Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Veneto: Piave pedemontano, Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Previsioni meteo per giovedì. Sarà ancora una giornata all’insegna del tempo stabile e senza piogge. Al mattino nubi basse e nebbie sulla Val Padana centrale e in Emilia Romagna; qualche banco residuo anche sulle valli della Toscana e del Lazio. In giornata prevarrà il sole su quasi tutto il Paese, con modesti annuvolamenti in Sardegna, sulla val padana e sulle regioni adriatiche. La sera nubi in aumento al Nord-Ovest, sulla Calabria e lungo il medio Adriatico. Temperature in lieve calo. Venti di debole o al più moderata intensità.