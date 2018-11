Domani alle 12.30 l'intervento di Meteo.it a Focus Live

Focus Live, l'evento del brand del gruppo Mondadori, continua fino a domenica 11 novembre presso il Museo Leonardo da Vinci a Milano. Le giornate di Focus Live sono costellate da un totale di circa 200 eventi tra laboratori, installazioni, conferenze, dibattiti e workshop su cambiamento climatico, ambiente, genetica, robotica, viaggi nello spazio e intelligenza artificiale. Sabato 10 alle 12.30, nel Padiglione Terra, sarà il turno della nostra meteorologa Serena Giacomin, climatologa e Presidente di Italian Climate Network con “Meteo che scegli, tempo che trovi”, un imperdibile occasione per capire come funzionano le previsioni del tempo e come districarsi nel groviglio di meteo-bufale e luoghi comuni che circondano il clima.



"Viviamo un’epoca di meteomania - spiega Serena Giacomin - ma siamo sicuri di sapere che cos'è davvero una previsione del tempo e in cosa consiste il mestiere del meteorologo? Distinguere una previsione affidabile da una acchiappa-click può salvare il nostro picnic, ma in gioco c’è molto di più quando si tratta di allerta meteo e fenomeni estremi. Per questo diventare utenti consapevoli dei servizi meteorologici è sempre più importante, con l’aumentare della loro popolarità e con il cambiamento climatico in atto."



Meteo.it è Media Partner dell'evento insieme a insieme a Focus Junior, Focus Tv Mediaset e Radio 101.

I biglietti per il Festival sono acquistabili attraverso il sito del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia a questo link: http://www.museoscienza.org/focuslive