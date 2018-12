Cambiamenti climatici e birra

Nature Plants, una rivista scientifica che pubblica documenti di ricerca primaria riguardanti tutti gli aspetti della biologia vegetale, della tecnologia, dell'ecologia e dell'evoluzione, ha fatto allarmare tutti gli amanti della birra. Uno studio divulgato su, una rivista scientifica che pubblica documenti di ricerca primaria riguardanti tutti gli aspetti della biologia vegetale, della tecnologia, dell'ecologia e dell'evoluzione,

Secondo gli studiosi riscaldamento globale e desertificazione renderanno sempre più difficile coltivare l’orzo e produrre i lieviti, facendo diminuire drasticamente la reperibilità della birra e aumentandone di conseguenza il prezzo a dismisura.

Gli scienziati dell'università di Pechino e di Norwich (Inghilterra) hanno simulato al computer 5 diversi scenari climatici futuri e ne hanno calcolato l’impatto sulle coltivazioni di orzo, ingrediente pricipale della birra: secondo i loro calcoli le produzioni potrebbero diminuire dal 3 al 17%.

Il modello sviluppato dagli scienziati si è basato su quanto è successo tra gli anni 1981-2010 e sulle proiezioni stimate nel periodo 2010-2099. Diminuendo drasticamente la disponibilità di birra ne aumenterebbe il prezzo, in modo variabile a seconda dello stato economico e delle abitudini alimentari delle singole nazioni.

La birra è la bevanda alcolica più venduta nel mondo. In Italia a fronte di 33 litri a testa di vino all’anno, ne consumiamo 31,5 litri. Le due bevande alcoliche sono dunque quasi al pari. I consumi di birra però sono in continua crescita: il 7,5% nell’ultimo anno.

Per evitare le conseguenze peggiori dovrebbero essere coltivate varietà più adattabili e resistenti alla siccità e potrebbero essere introdotte nuove tecnologie agricole ma di fronte a fenomeni estremi come uragani, alluvioni, frane, non ci sarabbe comunque salvezza.