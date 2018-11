Bottiglia di plastica sopravvive in mare per 47 anni

A Burnham-on-Sea , una cittadina di quasi 20000 abitanti del Somerset in Inghilterra , è stata ritrovata dalla Guardia Costiera una bottiglia di plastica di 47 anni fa . Dopo quasi mezzo secolo in mare è arrivata ai giorni nostri con qualche ammaccatura ma praticamente intatta, mantenendo la sua forma e perfino l'etichetta.

La plastica infatti è capace di durare, inquinando, fino a 450 anni . Fa ancora più impressione che la bottiglia sia stata restituita dalle acque del Sommerset britannico, terra dove il monouso è stato ormai bandito in tutte le sue forme; oltre alle bottigliette non si possono più utilizzare cannucce, cotton fioc e posate.

Ogni annofiniscono nei nostri mari: non si trova un solo km² di acqua marina libero da detriti in plastica. Anche se solo una piccola quantità di questi galleggia in superficie, le correnti marine formano enormi vortici di plastica, il più grande dei quali ricopre