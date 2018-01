Vento di burrasca e mare agitato: onde alte fino a 6 metri e rischio mareggiate

La perturbazione che sta transitando sulle nostre regioni, mercoledì porterà ancora delle piogge soprattutto al Centro-Sud, ma con tendenza a un rapido miglioramento nella seconda parte della giornata a partire dal Centro. Attenzione perché questa fase sarà ancora accompagnata a intensi venti occidentali in ulteriore intensificazione e in rotazione da nord-ovest alla sera. Saranno possibili raffiche di burrasca in gran parte dei bacini, con picchi localmente oltre i 100 km/h.



I mari, già molto mossi, aumenteranno ulteriormente il moto ondoso; diverranno agitati o molto agitati con onde dai 3 ai 6 metri nei bacini a ovest della penisola, il medio-basso Adriatico e, in serata, anche lo Ionio orientale; solo sui settori sottovento i mari resteranno mossi o molto mossi, in particolare su alto Ligure, alto Adriatico, Sardegna orientale e lungo i litorali ionici.