Venerdì Allerta Arancione in Calabria

Allerta della Protezione Civile

Per la giornata di venerdì 29 dicembre la Protezione Civile ha emesso Allerta Arancione di moderata criticità per rischio idrogeologico localizzato sulla Calabria (Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centrale). Allerta Gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico localizzato su Abruzzo (Bacino Basso del Sangro, Bacino dellAterno, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Marsica, Bacini Tordino Vomano), Calabria (Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centrale), Molise (Alto Volturno - Medio Sangro, Frentani - Sannio - Matese, Litoranea), Puglia (Basso Fortore, Basso Ofanto, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Puglia Centrale Adriatica), Sicilia (Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie), Veneto (Alto Piave).