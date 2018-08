Una mappa della via lattea contenente 1,7 miliardi di stelle

La mappa della Via Lattea più dettagliata, ricca e precisa di sempre con ben 1,7 miliardi le stelle osservate, studiate e rappresentate. È quella realizzata dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa) grazie ai dati raccolti dal satellite Gaia, lanciato nel dicembre 2013 con lo scopo di raccogliere dati e misure sui corpi celesti. Si tratta di una rappresentazione tridimensionale della Via Lattea caratterizzata da livelli finora mai raggiunti di precisione: basti pensare che la capacità del satellite di osservare alcune stelle luminose è paragonabile all’abilità di vedere dalla Terra una moneta da un euro sulla Luna. L’osservazione della Via Lattea, d’altra parte, non è certo di semplice attuazione, soprattutto a causa della presenza di molti densi strati di polvere e dei gas interstellari che nascondono molte zone della galassia stessa.



Tra le importanti informazioni fornite ci sono la posizione e la luminosità di circa 1,7 miliardi di stelle, il moto proprio di circa 1,3 miliardi di stelle, la temperatura superficiale di circa 161 milioni di stelle, il raggio di circa 77 milioni di stelle, la velocità radiale di circa 7 milioni di stelle. Sono stati analizzati inoltre 14.000 asteroidi. La prossima uscita di informazioni è prevista per la fine del 2020, momento in cui verranno diffusi i dati spettrali e le lunghezze d’onda di emissione delle stelle analizzate, insieme a un numero di asteroidi più elevato.

Foto ANSA



Per comprendere l’eccezionalità del risultato raggiunto dall’Esa si deve pensare alle dimensioni della Via Lattea: una galassia dal diametro compreso tra i 100.000 e i 180.000 anni luce. La nostra galassia contiene inoltre un numero incredibilmente alto di stelle: almeno 100 miliardi (anche se alcuni studi affermano che potrebbero in realtà arrivare a 400 miliardi). Le informazioni fornite da Gaia risultano molto importanti anche per realizzare simulazioni dello stato dell’universo a una distanza retroattiva di ben 13 miliardi e per comprendere come erano distribuiti tutti quegli elementi chimici che hanno dato origine alle stelle e ai pianeti, inclusa la Terra.

Grandissimo l’entusiasmo di tutta la comunità scientifica, il cui prossimo obiettivo sarà il calcolo sempre più accurato del modo in cui risulta distribuita la massa nella Via Lattea. Traguardi sempre più ambiziosi, dunque, che grazie al lavoro di Gaia diventeranno presto realtà.