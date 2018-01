Sulle Alpi rischio valanghe da marcato a moderato

Domenica 14 gennaio, secondo il bollettino Aineva, il pericolo valanghe sarà compreso tra grado 3 (marcato) e grado 2 (moderato) sulla maggior parte dell’arco alpino. Per quanto riguarda le nevicate, una perturbazione in avvicinamento dall’Europa occidentale verrà molto indebolita nel suo lento avanzare verso il Mediterraneo centrale, con effetti in termini di precipitazioni molto scarsi tra la seconda parte di domenica e la giornata di lunedì. Per domenica segnaliamo giusto la possibilità di qualche fiocco di neve sull’Appennino meridionale oltre 1200 metri circa e sporadiche deboli nevicate nelle Alpi Marittime. Tra la sera e la notte, inoltre, non si esclude qualche fiocco di neve lungo la fascia prealpina tra Lombardia e Piemonte, in coincidenza dell’ingresso di venti freddi da est in valle padana.