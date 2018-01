Sulle Alpi aumenta il pericolo valanghe

Attenzione al pericolo valanghe. In base ai dati forniti dal bollettino Meteomont, nelle prossime ore il rischio sarà di grado 4 (forte) sulle Alpi occidentali e sui settori di confine del Trentino Alto Adige. Pericolo marcato (grado 3) sulla maggior parte delle restanti zone alpine.

Le nevicate davvero abbondanti delle scorse ore hanno fatto accumulare quantitativi notevoli di neve, sia a valle che in quota. In particolare, in quota a Cervinia si superano i 3 metri e mezzo di neve. Situazione simile anche a Courmayeur. Circa 2 metri e mezzo a Bardonecchia e Madesimo, un paio di metri a Sestriere. In queste due ultime località risultano elevati anche i quantitativi di neve a valle: 1 metro e mezzo.

Per quanto riguarda la neve fresca, nelle ultime 72 ore a Watles ne è caduta addirittura più di un metro. Più di mezzo metro a Livigno e Cervinia, poco meno di mezzo metro a Courmayeur e Madesimo.