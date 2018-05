Splenderà il sole sul Royal Wedding?

Il grande giorno è alle porte: domani il principe Harry e Meghan Markle lasceranno il castello di Windsor - alle porte di Londra - intorno alle 12:30 (ora locale) a bordo di una carrozza scoperta, diretti verso la cappella di San Giorgio. Il matrimonio dell’anno verrà celebrato davanti ai 600 vip invitati e da tutto il mondo sono attesi più di cinquemila giornalisti e oltre cento network televisivi. Alla fine della cerimonia la coppia di neo-sposi uscirà nel cortile del castello, mostrandosi a un pubblico di oltre 2.600 persone che sono state selezionate per seguire il matrimonio all'aperto, direttamente nei giardini del maniero di Windsor.

Foto: ANSA





Come sarà il tempo?

Mentre in Italia, come in buona parte dell'Europa meridionale, l'instabilità atmosferica non dà tregua dal primo maggio, da diversi giorni l'alta pressione si allunga verso le Isole Britanniche e il Mare di Norvegia, regalando all’Inghilterra giornate di insolito bel tempo, con temperature leggermente oltre la media stagionale. L’anticiclone è già ben visibile dal satellite:

Buone notizie, dunque, per la famiglia reale, i vip invitati e per tutti coloro che assisteranno al royal wedding: a Windsor, come su Londra e su tutta l'Inghilterra meridionale, quella di domani sarà una giornata di sole e con temperature gradevoli. Per le ore centrali della giornata, quelle in cui avrà luogo la cerimonia, si prevedono 16-18°C e nelle ore più calde del pomeriggio si toccheranno i 20 gradi. Oltre a garantire tempo soleggiato, l’alta pressione favorirà gli sposi anche per quanto riguarda il vento: in una zona che generalmente è soggetta a venti piuttosto intensi, quella di domani sarà una giornata con vento debole o del tutto assente.