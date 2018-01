Spettacolo luna, il 2018 si apre con una doppia Superluna

Osserviamo la luna del 2018 in anteprima! L’anno si è aperto con una splendida Luna piena, una Superluna perché è stata nel punto più vicino alla Terra nella sua orbita. Il primo giorno di gennaio 2018 la Luna era a “soli” 356.574 chilometri da noi e, per questo motivo, è apparsa leggermente più grande e brillante rispetto al solito. La superluna, infatti, è del 14% più grande e circa del 30% più luminosa di una luna piena “normale”. A Gennaio però potremo osservare una seconda superluna: il 31 gennaio sarà una Superluna Blu (Blue Moon), chiamata così perché sarà la seconda luna piena del mese. In concomitanza con la superluna del 31 gennaio, dall'altra parte del Mondo potranno ammirare l'eclissi totale di Luna. In Italia dovremo aspettare la notte tra il 27 ed il 28 luglio 2018 per osservare l'eclissi totale di Luna: l'evento durerà circa 1 ora e 45 minuti e il momento di massima sarà alle 22.21 ora italiana.

L’orbita della Luna non è perfettamente circolare ma ellittica. La distanza della Luna da noi, infatti, varia dai 356.400 ai 406.700 chilometri. I punti di minima e massima distanza vengono chiamati perigeo e apogeo.



Si muove ma la sua faccia non cambia mai

Il volto della Luna, rivolto verso la Terra è sempre lo stesso perché il periodo di rotazione della Luna attorno al proprio asse è uguale al periodo della sua rivoluzione attorno alla Terra. Tutta colpa della rotazione sincrona: in pratica la Luna gira su se stessa in esattamente 27 giorni, 7 ore e 43 minuti e, in questo stesso tempo, compie un giro intorno alla Terra.

Le leggere oscillazioni dell’asse della Luna, in realtà, ci fanno vedere un po’ di più della metà della superficie lunare (più precisamente il 59%), mentre il resto fa parte della cosiddetta “faccia oscura” della Luna.