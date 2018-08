SOS tartarughe

L'AICS ha deciso di aderire al progetto del Cnr-Ismar Tartalife , utilizzando le attività sportive come rete di avvistamento per gli animali in difficoltà. L’AICS (Associazione Italiana Cultura Sport) è un’associazione senza scopo di lucro, che nasce nel 1962 a Roma come ente nazionale di promozione sportiva. Da questo ambito, nel corso degli anni, estende progressivamente il proprio raggio d’azione alla solidarietà, alla cultura, alle politiche sociali, al Terzo Settore, al turismo sociale, all’ambiente, all’attenzione verso gli emarginati e i diversamente abili, alla protezione civile e alla formazione.

Tartalife è un progetto finanziato dall’Unione Europea, nato per la conservazione della tartaruga marina caretta caretta, condotto in collaborazione con i pescatori e promosso nelle 15 regioni italiane che si affacciano sul mare. Si stima che nel Mar Mediterraneo ogni anno la pesca professionale catturi accidentalmente oltre 130000 esemplari di questo animale. La commissione ambiente di AICS che conta su una rete di decine di comitati e migliaia di volontari su tutto il territorio di costa, ha così deciso di dare il suo contributo.

Sulle spiagge saranno installate delle vasche di posizionamento transitorio per la messa in sicurezza delle tartarughe salvate. Andrea Nesi, responsabile nazionale della commissione Ambiente di AICS, spiega che si tratterà di una sorta di "primo soccorso" che contribuirà ad alleggerire il lavoro degli "ospedali" che gli altri enti partner del progetto già vantano sul territorio. Una di queste vasche è già operativa sul Lido di Volano, nel Ferrarese, da dove proprio nei giorni scorsi è stata liberata in mare Rina, una delle ultime tartarughe recuperate e curate dalla Fondazione Cetacea di Riccione.

Il Cnr, nell'ambito del progetto Tartalife, è impegnato anche in attività di sensibilizzazione dei cittadini. "Coinvolgere il grande pubblico sulle tematiche di conservazione è un punto focale. In questo caso, la collaborazione con AICS ci ha portato oltre questo livello e ci consentirà, anche dopo la fine del progetto, di avere a disposizione una capillare rete di intervento su tutto il territorio. Questo renderà di sicuro più efficaci gli interventi di conservazione da parte dei centri di recupero tartarughe". Queste le parole di Alessandro Lucchetti, ricercatore e coordinatore del progetto.

