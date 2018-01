Smog, peggiora la qualità dell'aria in Val Padana

Sono bastati pochi giorni di alta pressione e tempo stabile, che le concentrazioni di smog sono di nuovo aumentate, sforando la soglia limite fissata per legge, per il Pm10, a 50 microgrammi per metro cubo. Particolarmente inquinate le città del Nord Italia, in particolare quelle della Pianura padana centro-orientale: a Venezia il Pm10 ha raggiunto domenica 28 gennaio concentrazioni di 106 μg/m³, a Treviso 99 μg/m³, a Rimini 67 μg/m³, Padova 65 μg/m³, Milano 54 μg/m³, Torino 47 μg/m³.

La qualità dell'aria è peggiorata non solo in Val Padana ma anche nel Lazio e in Campania: qui i livelli di Pm10 sono saliti oltre la soglia limite a Roma (Preneste) con 55 μg/m³, Colleferro (RM) con 65 μg/m³, Ceccano (FR) con 103 μg/m³, ad Acerra (NA) 87 μg/m³, Avellino 74 μg/m³ e Pomigliano d'Arco con 77 μg/m³.