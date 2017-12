Smog alle stelle in Val Padana: Torino in apnea già da 10 giorni consecutivi

Complice il ritorno dell'alta pressione, i livelli di smog sono aumentati repentinamente soprattutto nelle città della Val Padana: a Torino le concentrazioni medie di Pm10 sono già a 122 microgrammi per metro cubo, valore 2 volte superiore al limite di legge fissato a 50 μg/m³. Spiccano anche le città di Rezzato (BS) con 142 μg/m³, Monza con 104 μg/m³, Milano con 90 μg/m³, Verona con 94 μg/m³, Padova con 88 μg/m³, Venezia con 85 μg/m³ e Bergamo con 80 μg/m³.

Torino, Milano e Venezia in apnea per 3 mesi nel 2017

A Torino è da 10 giorni consecutivi che le concentrazioni di Pm10 non scendono sotto la soglia dei 50 μg/m³ e per questo è stato disposto il blocco del traffico ai veicoli privati Diesel Euro 0,1,2,3,4 e a quelli a Benzina, gpl e metano Euro 0. Solo nel mese di dicembre ci sono stati 16 superamenti e solo 5 giorni senza smog. Dal 1 gennaio ad oggi a Torino si contano addirittura 110 giorni di smog alle stelle, più di 3 mesi di apnea, quando per legge la soglia limite dei 50 μg/m³ non dovrebbe essere superata più di 35 volte all'anno.



Situazione difficile anche a Milano, dove dal 1 gennaio lo smog ha superato la soglia limite per un totale di 90 giorni, e a Venezia, dove si contano 87 superamenti.