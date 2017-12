Smog a livelli allarmanti: PM10 alle stelle in Val Padana

Complice la presenza dell'alta pressione, negli ultimi giorni sono stati raggiunti livelli di smog davvero preoccupanti.

Polveri sottili ben oltre la soglia anche nel giorno di Natale, quando sono state registrate concentrazioni di PM10 più che doppie rispetto al limite - fissato per legge a microgrammi per metro cubo - in città come Padova (138 μg/m³) e Venezia (122 μg/m³). Qualità dell'aria pessima anche a Milano e Torino, dove a Natale sono stati registrati alti livelli di PM10: rispettivamente 62 e 97 μg/m³. Anche in città di dimensioni inferiori il Natale è trascorso all'insegna dell'inquinamento. A Novara sono stati registrati 92 μg/m³ di PM10, 82 a Borgofranco (MN), 69 μg/m³ a Vigevano, 90 a Beinasco (TO).

Torino, Milano e Venezia in apnea per 3 mesi nel 2017

Dal 1 gennaio ad oggi a Torino si contano più di 3 mesi di apnea, quando per legge la soglia limite dei 50 μg/m³ non dovrebbe essere superata più di 35 volte all'anno. Situazione difficile anche a Milano e a Venezia.

Dal giorno di Santo Stefano scattano nuove misure di blocco alle auto. Lo stop interesserà le auto diesel fino agli Euro 4 a Milano, Bergamo, Pavia e Venezia tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30, mentre nelle case il riscaldamento non potrà oltrepassare i 19 gradi.