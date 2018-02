San Valentino, i 10 luoghi più romantici del Mondo

Dall'Italia alle Fiji, dagli Stati Uniti alla Polinesia: quale migliore occasione di San Valentino per visitare i 10 luoghi più romantici della Terra? La natura regala spesso panorami unici e così, in ogni angolo del Mondo, possiamo trovare isole e laghi a forma di cuore: sono atolli paradisiaci circondati di sabbia bianca e immersi nell'acqua cristallina ma anche specchi d'acqua scolpiti ad arte dalle montagne.

Non è necessario prendere un volo di 12 ore: possiamo ammirarli anche in Italia. Isolotti a forma di cuore sorgono nel Mar Adriatico, lungo le coste della Croazia, ma anche nel mare cristallino del Salento, a Porto Cesareo. Tra i laghi più belli sicuramente troviamo il Lago di Scanno, nell'Aquila, che, in determinate prospettive si presenta con forma di cuore.

Se in cerca di un'idea o un buon motivo per un fare le valigie, perché non volare dall'altra parte del Mondo, fino alle Fiji per ammirare la meravigliosa isola Tavarua oppure in Australia la spettacolare e celebre Hardy Reef, la barriera corallina al cui interno compare un perfetto cuore di coralli. In Polinesia possiamo ammirare Tupai, un atollo dell'arcipelago delle Isole della Società, paradiso incontaminato affacciato sull'Oceano.