Riscaldamento globale: una lezione dal passato

Temperature medie più alte da 5 a 8 gradi, terribili inondazioni e sconvolgimenti ambientali. Una ricerca dell'Università di Ginevra, condotta in collaborazione con le Università di Losanna, Utrecht, Western Washington e Austin, e pubblicata sulla rivista Scientific Reports, ha trovato le prove del riscaldamento globale che 56 milioni di anni fa mutò le condizioni climatiche e ambientali della Terra. Questa ricerca, proprio per i parallelismi con le condizioni climatiche attuali, potrebbe essere un punto di riferimento, una lezione per la comprensione delle conseguenze del global warming.

Foto iStock/Getty Images



Quello che successe 56 milioni di anni fa potrebbe essere una lezione da cui imparare per il nostro futuro. Durante il periodo che va dal Paleocene all'Eocene, probabilmente un'eruzione vulcanica trasformò il clima facendo impennare le temperature in un periodo piuttosto breve dal punto di vista geologico. L'aumento delle temperature innescò l'acidificazione degli oceani e la conseguente estinzione degli organismi marini. I ricercatori hanno trovato le tracce di questo evento catastrofico nei sedimenti nel versante spagnolo dei Pirenei.



Ad interessare i ricercatori soprattutto i rapporti di causa-effetto che esistono tra il ciclo dell'acqua sulla Terra e il riscaldamento globale, rapporti che anche oggi stanno subendo delle variazioni considerevoli. Per questo motivo lo studio di quanto avvenuto decine di milioni di anni fa potrebbe aiutarci a capire cosa sta succedendo oggi.