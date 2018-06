Riscaldamento globale: quest'ultima è stata la quarta stagione più calda degli ultimi 139 anni

Il trimestre di marzo, aprile e maggio definisce la stagione meteorologica primaverile per l'emisfero nord, e quella autunnale per l'emisfero sud. Durante questo periodo le temperature, a livello globale, secondo l'analisi mensile e stegionale della NOAA, la National Oceanic and Atmospheric Administration, si sono mantenute complessivamente oltre la norma sia sulle terre emerse che sugli oceani con una differenza di +0,82 gradi oltre la media del XX secolo. Questa anomalia pone il trimestre in esame al quarto posto tra i più caldi degli ultimi 139 anni dopo il 2015, il 2017 e il 2016, ancora al primo posto con ben +1,07 gradi di anomalia.

Se considerassimo solo le terre emerse, nell'emisfero settentrionale la primavera 2018 è stata la sesta più calda con ben +1,38 gradi di differenza rispetto alla media, mentre, nell'emisfero meridionale è stato il secondo autunno più caldo di sempre con una anomalia di +1,12°C.



La primavera è stata molto calda in Europa, Medio Oriente, nord-est dell'Africa, Cina, Mongolia, e l'autunno molto caldo in diverse zone del Sud America, Africa meridionale e Australia. Una situazione opposta si è registrata specie in Russia, dove la primavera è stata decisamente più fredda delle norma, e, con anomalie più attenuate, anche in Canada e stati nord-orientali degli USA.

Secondo l'analisi regionale del National Centers for Environmental Information, dei 6 continenti, ben 5 hanno registrato un trimestre più caldo della norma, un trimestre che, per ognuno dei 5 continenti, è entrato di diritto nella Top 10 dei trimestri di marzo-aprile-maggio più caldi di sempre.

L'ultimo mese della primavera (per l'emisfero nord), e dell'autunno (per l'emisfero sud), è stato molto caldo: maggio, infatti, a livello globale è al quarto posto tra i mesi di maggio più caldi dal 1880 con una anomalia di +0,80 gradi rispetto alla media del XX secolo (considerando sia le terre emerse che gli oceani). Maggio segna anche il 401esimo mese consecutivo in cui la Terra ha fatto registrare temperature medie più calde rispetto alla norma.