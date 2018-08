Plancton luminescente: spettacolo a filo d'acqua

La natura è capace di stupirci sempre e regalarci spettacoli meravigliosi. La superficie dell'acqua sembrava quasi un cielo stellato: come mai? Grazie al plancton luminescente. Questo particolare fenomeno è stato osservato in molte parti del Mondo, dalle Maldive alla Svezia, e ha stregato tutti.

La bioluminescenza è un fenomeno chimico che appartiene a diversi organismi viventi che, in determinate condizioni, emettono luce. La bioluminescenza avviene soltanto in casi particolari, ad esempio quando il plancton che vivono lungo la colonna d’acqua si sente in pericolo.



Il processo chimico promotore di questi affascinanti giochi di luce è l’ossidazione di un enzima chiamato luciferina appunto. Il fenomeno lo si osserva non solo tra organismi planctonici ma anche tra vertebrati marini, funghi ed altri organismi come il fitoplancton.

La concentrazione di plancton può essere così grande che l'acqua del mare si può trasformare in un cielo stellato.

