Più alberi sulla Terra: in 35 anni la superficie alberata è aumentata del 7,1%

Dal 1982 al 2016 nel Mondo, la superficie coperta da alberi è aumentata del 7,1%. Lo evidenzia uno studio dell'Università del Maryland e pubblicato dalla rivista Nature. Studiando le foto satellitari dei 35 anni in esame si è potuto osservare un aumento della superficie della Terra coperta da alberi, passando dai 31 ai 33 milioni di chilometri quadrati: 2,24 milioni di km quadrati in più, pari alla dimensione di Texas e Alaska messi insieme.



Le cause? Secondo gli esperti la deforestazione nelle aree tropicali è stata compensata e superata dall'ampliamento delle foreste nei paesi temperati di America, Europa e Asia (dovuta più che altro all'abbandono delle colture) e dai piani di riforestazione in Cina. Tra le cause anche il riscaldamento globale che ha favorito la crescita di alberi nelle zone polari.

Foto ANSA



I dati sembrano discordare rispetto a quanto dichiarato dalla FAO, che evidenza una netta riduzione delle foreste. Questo studio non differenzia le foreste dalle piantagioni: la Fao infatti fa rientrare le piantagioni di olio di palma o di alberi da legna nel processo di deforestazione, mentre per i ricercatori del Maryland, questi sono comunque alberi.