Pericolo valanghe per lo più marcato sulle Alpi

Sabato 13 gennaio, secondo il bollettino Aineva, il pericolo valanghe sarà di grado 3 (marcato) sulle Alpi occidentali e su alcuni settori delle Alpi orientali. Grado 2 (moderato) sui restanti settori alpini. Per quanto riguarda le nevicate, l’area di bassa pressione che sta interessando l’Italia sabato si trasferisce verso lo Ionio e la Grecia indirizzando ancora nuvole verso il settore adriatico e il Meridione con residue precipitazioni in progressiva attenuazione ed esaurimento. Nevicate sono attese, in particolare al mattino, sui monti a quote oltre i 1200 metri tra Potentino, Calabria e nord della Sicilia. In Sila potranno cadere anche 10-20 cm di neve fresca mentre altrove i quantitativi saranno decisamente più modesti. In giornata non si esclude anche qualche occasionale fiocco di neve oltre gli 800 metri nel nord delle Marche.