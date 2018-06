Per la prima volta un astronauta italiano sarà il comandante della Stazione Spaziale Internazionale

L'Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha annunciato che nel 2019 al comando della Stazione Spaziale Internazionale ci sarà, per la prima volta, un astronauta italiano. Il suo nome è Luca Parmitano ed è nato a Paternò, in provincia di Catania, il 27 settembre del 1976. La missione di Parmitano avrà inizio nell’estate del 2019, nell’ambito dell’Expedition 60/61, quando partirà con l’astronauta statunitense Andrew Morgan e il russo Alexander Skvortsov.

"Sono onorato di essere stato scelto per questo ruolo" ha commentato Parmitano: "Il mio obiettivo sarà quello di mettere ognuno nelle condizioni di operare al meglio delle proprie capacità. In definitiva, però, sono responsabile della sicurezza della Stazione e del suo equipaggio, e in generale del successo della missione".

Luca Parmitano è capitano dell'Aeronautica Italiana e ha accumulato più di 2000 ore di volo. Ha volato su oltre 40 tipi diversi di velivoli. Nel 2009 è stato selezionato come astronauta ESA e nel 2011 è stato assegnato come ingegnere di volo alla prima missione di lunga durata dell'Agenzia Spaziale Italiana sulla Stazione Spaziale Internazionale. Nel 2013 è partito per la missione Volare, che lo ha portato a trascorrere 166 giorni nello spazio.

Foto: ESA/NASA. L'astronauta Luca Parmitano fotografato durante una passeggiata nello spazio nel 2013.



Nel 2013 Parmitano è stato il quarto italiano ad abitare la Stazione Spaziale Internazionale e il primo a effettuare attività extraveicolari (le più note "passeggiate nello spazio", spacewalk). La missione Volare è durata 166 giorni, dal 28 maggio all'11 novembre 2013.