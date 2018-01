Ondata di gelo sulla costa est degli Stati Uniti: cosa sta succedendo?

La costa est degli Stati Uniti è stata colpita da una tempesta estremamente violenta, che ha causato un'ondata di gelo con un calo di temperature record. La tempesta è stata rinominata ciclone bomba Grayson dai media degli Stati Uniti e di tutto il mondo.

La ciclogenesi esplosiva

Nel caso della tempesta che sta colpendo la costa est degli USA, si è verificato un fenomeno chiamato Ciclogenesi Esplosiva.

I meteorologi di Meteo.it ci spiegano di cosa si tratta.



È necessario partire da due premesse: la prima è la definizione generica di ciclogenesi, la seconda riguarda invece l'intensità delle tempeste e dei cicloni extra-tropicali.



- La ciclogenesi è la formazione di zone di bassa pressione: il processo dà origine a cicloni e tempeste. Leggi qui la spiegazione completa nel glossario meteo.



- L'intensità delle tempeste viene misurata in base al valore minimo della loro pressione centrale: più questa è bassa, più la tempesta sarà forte.

Passiamo quindi al nostro approfondimento su quello che sta succedendo negli Stati Untiti.



Quando la pressione della tempesta scende con particolare rapidità - 24 hectopascal in meno nel giro di 24 ore - si verifica un fenomeno chiamato ciclogenesi esplosiva (in inglese si parla di bombing cyclogenesis o di bombogenesis). Il risultato di un calo di pressione così forte e rapido è una netta intensificazione del ciclone, che si fa più violento con un ulteriore rinforzo dei venti.

Il caso del ciclone che sta colpendo la costa est è ancora più impressionante: in meno di 24 ore la pressione è scesa di oltre 50 hPa! Si tratta di un valore che potrebbe aver segnato un nuovo record per le tempeste dell'Atlantico nord-occidentale.