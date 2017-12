Oggi ancora Allerta Meteo

Allerta della Protezione Civile

Per la giornata di oggi (giovedì 28 dicembre) la Protezione Civile ha emesso Allerta Arancione di moderata criticità per rischio idraulico diffuso su Abruzzo (Bacino Alto del Sangro) e per rischio idrogeologico localizzato su Abruzzo (Bacino dellAterno, Marsica), Lazio (Appennino di Rieti, Bacino del Liri, Aniene), Molise (Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro). Ordinaria criticità per rischio idraulico diffuso su Toscana e Umbria; Ordinaria criticità per rischio idrogeologico localizzato su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto.