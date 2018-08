Oggi allerta meteo arancione in 7 regioni

L'intensa ma veloce perturbazione n. 3 di agosto oggi raggiungerà il Centro e il settore del basso Tirreno. Al Nord il miglioramento sarà graduale, a partire dal Nord-Ovest, mentre il maltempo domenica si concentrerà al Centro, soprattutto nelle zone interne e sulle regioni adriatiche fino al Gargano con temporali anche forti. Nuvolosità sparsa accompagnata da piogge a carattere isolato interesseranno anche Campania, Calabria tirrenica e nord della Sicilia.



La Protezione Civile ha diramato per la giornata, una allerta arancione su settori di Lombardia, Veneto, Friuli, Toscana, Emilia Romagna, Molise e Puglia.

Allerta meteo arancione

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Bacini emiliani occidentali, Bacini emiliani centrali, Pianura e costa romagnola, Bacini romagnoli, Bacini emiliani orientali, Pianura emiliana orientale e costa Ferrarese, Pianura e bassa collina emiliana occidentale, Pianura emiliana centrale

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino di Levante / Carso

Lombardia: Bassa pianura occidentale, Laghi e Prealpi orientali, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Bassa pianura orientale

Molise: Litoranea Puglia: Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Sub-Appennino Dauno

Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Valdarno Inf., Arno-Costa, Etruria, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Mugello-Val di Sieve, Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia

Veneto: Adige-Garda e monti Lessini, Piave pedemontano, Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino di Levante / Carso

Molise: Litoranea

Puglia: Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Sub-Appennino Dauno

Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Valdarno Inf., Arno-Costa, Etruria, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Mugello-Val di Sieve, Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia

Allerta meteo gialla

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Emilia Romagna: Bacini emiliani occidentali, Bacini emiliani centrali, Pianura e costa romagnola, Bacini romagnoli, Bacini emiliani orientali, Pianura emiliana orientale e costa Ferrarese, Pianura e bassa collina emiliana occidentale, Pianura emiliana centrale

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Bassa pianura orientale



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente, Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro

Lombardia: Valcamonica, Orobie bergamasche

Marche: Marc-3, Marc-5, Marc-6, Marc-2, Marc-1, Marc-4

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro

Puglia: Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Bacini del Lato e del Lenne

Toscana: Valdelsa-Valdera, Valdichiana, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Ombrone Gr-Medio, Valtiberina, Arno-Casentino, 3 Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze

Umbria: Medio Tevere, Chiani - Paglia, Alto Tevere, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Marsica, Bacino Basso del Sangro, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente, Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro

Lombardia: Laghi e Prealpi orientali Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro

Puglia: Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Bacini del Lato e del Lenne

Toscana: Valdelsa-Valdera, Valdichiana, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Ombrone Gr-Medio, Valtiberina, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze Umbria: Medio Tevere, Alto Tevere, Nera - Corno, Chiascio - Topino

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone



NOTE: Per le Regioni Abruzzo, Sardegna e Piemonte e per la Provincia Autonoma di Bolzano il bollettino riguarda solo la valutazione del rischio idrogeologico e idraulico, non essendo ancora il rischio temporali oggetto di valutazione secondo le Indicazioni Operative del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 10 febbraio 2016; Regione Liguria: in merito alla situazione emergenziale in atto a Genova, l’ARPAL, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure, emette quotidianamente per il torrente Polcevera un ‘Bollettino speciale meteo-idrologico Emergenza Ponte Morandi’.