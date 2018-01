Nord America di ghiaccio: fa più freddo che su Marte

L’ondata di gelo che sta attanagliando gran parte degli Stati Uniti con un calo di temperature record (fatta eccezione per il sud-ovest del Paese) pare abbia fatto anche vittime inusuali: gli squali. In Massachussets infatti ne sono stati trovati alcuni spiaggiati nella baia di Cape Cod e a quanto pare la causa è proprio il grande freddo. La "Atlantic White Shark Conservancy" ha dichiarato che ne sono stati trovati alcuni arenati proprio a causa dello shock termico che può portare questi animali all'arresto cardiaco.

L'ondata di gelo artico ha fatto precipitare le temperature, in alcune zone, fino a valori di 15 gradi più bassi rispetto alle medie stagionali. Il sito del The Atlantic, rivista statunitense di cultura, letteratura, politica estera, salute, economia, tecnologia e scienza politica, ha riportato come in questi giorni negli USA faccia più freddo che su Marte: il 20 dicembre 2017 Curiosity, il rover Nasa che da anni ormai esplora il suolo del Pianeta Rosso, ha registrato vicino al Cratere Gale una temperatura massima diurna invernale di -23°C. In Minnesota il termometro è sceso fino a -38°C.

Le cascate del Niagara normalmente scaricano 681.750 litri d'acqua al secondo. Con temperature intorno a -11°C sono quasi completamente gelate e secondo gli esperti se si mantengono temperature così basse potrebbero gelare completamente in un mese.