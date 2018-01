Neve sul deserto del Sahara: è il secondo episodio in 40 anni

Per la seconda volta nell'arco di 40 anni, le dune del deserto del Sahara in Algeria sono state imbiancate dalla neve. É successo l'ultima volta nel dicembre 2016, ma prima di allora la neve è comparsa in questa regione del mondo nel febbraio del 1979. In effetti la neve compare piuttosto raramente in questa zona e, ogni volta che succede, la notizia fa il giro del mondo.

Qui le temperature arrivano a sfiorare i 40°C in estate e scendono fino a sfiorare lo zero in inverno con picchi sporadici fino a -10°C. La distesa di neve, caduta sulle dune del Sahara, è stata visibile addirittura dal satellite della NASA.