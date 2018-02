Neve: i luoghi più nevosi del mondo

La neve è arrivata anche in Italia, imbiancando anche la città di Roma. Ormai però, ogni inverno se ne vedono sempre meno di fiocchi di neve, complice l'aumento costante delle temperature. In Italia spesso, infatti, ci ritroviamo a contare i pochi centimetri di neve caduta al suolo, ma se ci sposiamo oltreoceano, in Alaska, Canada, Stati Uniti o in Giappone, potremmo essere più che sicuri di trovare neve al suolo.



Sicuramente la neve non manca a Buffalo (NY) o Rochester (NY), negli Stati Uniti: qui di solito si contano mediamente quasi 2 metri e mezzo di neve ogni anno: se cadesse tutte insieme sarebbe alta come una porta di calcio. A Syracuse (NY), ben diversa dalla nostra Siracusa, cadono 3 metri e 10 cm di neve in media ogni anno. Sul Monte Washington di solito cadono più di 6 metri e mezzo di neve.

Anche il Canada di neve ne vede sempre tanta: pensate che a Saguenay, della provincia del Québec, cadono più di 3 metri di neve ogni anno; a St.John's, capitale della provincia di Terranova e Labrador cadono 3 metri e 30 centimetri, l'altezza media di un elefante africano!

Sempre in Canada a Woody Point ogni anno cadono ben 640 centimetri di neve. In Alaska, a Valdez, cadono mediamente 8,3 metri di neve ogni anno.



Anche in Giappone non manca la neve: ad Akita le precipitazioni nevose medie si aggirano intorno ai 2 metri e 70 centimetri, ma se ci spostiamo a Sapporo potremmo trovare addirittura 4 metri e 90 centimetri di neve. Ad Aomori, in Giappone, cadono mediamente 7,90 metri di neve. Tateyama, è una località giapponese molto famosa nel mondo, con la sua strada scavata tra mura di neve alte più di 10 metri.



Troveremo più di 10 metri di neve anche in Colorado, sul Wolf Creek Pass, a Niseko in Giappone, sul Monte Fidelity in Canada.

La più vicina a noi, Chamois, in Francia, conta ben 10 metri e 90 centimetri di neve in tutto, ogni anno. Ma è sul Monte Rainier nello Stato di Washington, ad 87 km da Seattle, che si contano in tutto l'anno ben 17 metri di neve, praticamente un palazzo di 6 piani!