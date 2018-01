Neve abbondante sulle Alpi ad alta quota

Giornata dell'Epifania nuvolosa o molto nuvolosa al Nord e regioni tirreniche, decisamente più soleggiata sulle regioni adriatiche del Centro-Sud, in Basilicata, Calabria e Isole maggiori. Sulle Alpi centrali e occidentali sono previste delle nevicate, per lo più di debole intensità, fino a quote di 1400-1500 metri; nella notte si intensificherà la neve sulle Alpi di Piemonte e Val d’Aosta. In montagna lo zero termico oscillerà tra 1800-2200 metri al Nord, tra 2400 e 2600 metri al Centro mentre al Sud e nelle Isole maggiori oscillerà tra i 2700 e i 3000 metri.

Attenzione al pericolo valanghe che rimarrà di grado 3-marcato sulla maggior parte dell'arco alpino.