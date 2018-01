Neve abbondante sulle Alpi ad alta quota

In tutta l’Italia la giornata di venerdì sarà caratterizzata dall’afflusso di aria molto mite e moderatamente umida, proveniente da sud ovest. Lo zero termico si porterà a quote superiori ai 3000 metri sulla dorsale appenninica e salirà temporaneamente fino a circa 2500 m sulle aree alpine. Nel fine settimana i venti di Scirocco continueranno a convogliare aria mite sulle regioni meridionali, mentre al Nordovest si avvicinerà una perturbazione atlantica, che, viste le temperature miti, porterà nuove nevicate solo a quote medio alte.

Attenzione al pericolo valanghe che rimarrà di grado 3-marcato sulla maggior parte dell'arco alpino, fino a 4-forte sui settori occidentali.