Nasce il primo elenco degli Alberi Monumentali d'Italia

Un annuncio che molti attendevano. A chi non è mai capitato di restare stupefatto, quasi senza fiato, di fronte a un meraviglioso albero con tronco imponente e fronde quasi senza fine? In Italia sono tanti, fortunatamente, gli esemplari di alberi monumentali. Per la precisione, 2.407. È stato approvato infatti il primo elenco degli Alberi Monumentali d'Italia. Ad annunciarlo, il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. L'elenco, diviso per Regioni, si compone appunto di 2.407 alberi. I meravigliosi esemplari si contraddistinguono per un grande valore biologico ed ecologico (età, dimensioni, morfologia, rarità della specie, habitat per alcune specie animali), oltre che per l’importanza storica, culturale e religiosa che assumono in determinati contesti territoriali. A comporre l’elenco degli alberi monumentali, troviamo piante appartenenti a specie autoctone e alloctone. L’elenco, inoltre, è costituito da individui singoli, filari, gruppi e alberature, radicati in contesti agro-silvo-pastorali o urbani. Estremamente rigoroso l’approccio scientifico che ha condotto all’attribuzione dello status di “monumentalità”, e quindi all'iscrizione in elenco: lo studio ha infatti preso in esame non soltanto il contesto ambientale, ma anche il quadro storico e paesaggistico in cui l'albero o il sistema omogeneo di alberi si trovano ad essere presenti. Grande la soddisfazione di Maurizio Martina, ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, che ha affermato: “Questo primo elenco rappresenta uno strumento utile per diffondere la conoscenza di un patrimonio naturale e culturale collettivo di inestimabile valore. Gli alberi monumentali hanno un forte valore identitario per molte comunità e per questo vogliamo promuovere e valorizzare la loro conoscenza tra i cittadini".