Meteo Weekend. Weekend invernale sull'Italia

Previsioni meteo per sabato. Sabato molte nuvole ovunque, con piogge sparse che nel corso del giorno bagneranno quasi tutte le regioni a eccezione di Venezie e Isole Maggiori; nevicate fino a quote collinari sulle zone alpine, al di sopra di 500-800 metri sull’Appennino Settentrionale, oltre 1000-1500 metri sui rilievi del Centro. Temperature massime in crescita al Nordest, medio versante adriatico e Isole maggiori.

Previsioni meteo per domenica. Domenica ancora clima invernale sull'Italia: i fenomeni insisteranno soprattutto sul medio versante adriatico e nelle zone ioniche. Sarà una giornata con piogge e neve fino in pianura al Nord. Per quanto riguarda l'ondata di gelo in arrivo, domenica l’aria gelida, sospinta da intensi venti orientali, inizierà ad affluire sull’Italia a partire dal Nord e dall’alto Adriatico. É sempre più probabile che questi venti gelidi con l’inizio della prossima settimana riescano a raggiungere anche gran parte del nostro Paese, lasciando ai margini soltanto l’estremo Sud, la Sicilia e le Isole. Gli effetti sull’Italia potrebbero consistere in un brusco abbassamento delle temperature accompagnato da forti venti e intense nevicate che si potrebbero spingere fino in pianura e lungo le coste.