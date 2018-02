Meteo Weekend. Una nuova perturbazione investirà l'Italia nel fine settimana

Dopo un venerdì di tempo stabile grazie al rinforzo dell'alta pressione sull'Italia, nel fine settimana il Paese sarà raggiunto da una perturbazione atlantica, la numero 6 di febbraio. Nonostante il peggioramento del tempo, l'aria più mite di origine atlantica determinerà una temporanea attenuazione del freddo.



Sabato la nuvolosità tenderà ad aumentare soprattutto al Centro-Nord e sulla Sardegna. Piemonte e Liguria saranno interessati da deboli precipitazioni isolate nella mattinata di domani. Nel pomeriggio i fenomeni saranno più consistenti soprattutto nel nord-ovest della Toscana, mentre deboli piogge o pioviggini saranno possibili su Levante ligure, Emilia-Romagna e regioni centrali. Freddo in attenuazione: le temperature minime subiranno un sensibile rialzo in tutta Italia. Massime in lieve rialzo al Sud e in Sicilia. Nei canali delle Isole soffieranno venti di Scirocco fino a moderati.

Domenica il cielo sarà in prevalenza da nuvoloso a coperto in tutto il Paese. Nel corso della giornata saranno possibili alcune precipitazioni soprattutto sull'Emilia-Romagna e al Centro, più insistenti sulla Toscana; qualche pioggia isolata sarà possibile anche in Sardegna, nel sud della Sicilia e in Campania. Nevicate a quote medio-alte sui rilievi del Centro Italia, fino a 800 metri circa sull'Appennino emiliano. Le temperature tenderanno a calare al Centro-Nord, soffieranno venti moderati di Bora sull'alto Adriatico.