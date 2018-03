Meteo Weekend. Tra sabato e domenica termina l'ondata di gelo anche al Nord

Previsioni meteo per sabato. Sabato nuovo rapido aumento della nuvolosità su tutte le regioni. Al mattino precipitazioni sparse in Sardegna, sulle regioni centrali tirreniche e di Nordovest, in forma isolata anche in Campania e nell’ovest della Sicilia. Neve fino a quote molto basse o anche in pianura in Piemonte. Possibili episodi di gelicidio tra Alessandrino e sud-ovest della Lombardia. Nel pomeriggio le piogge si intensificano sulle zone interne del Centro e si estendono anche verso il Nord-Est. Le precipitazioni si attenueranno invece su Piemonte e Liguria. In serata ancora precipitazioni soltanto su Venezie, Emilia Romagna, parte del Centro e Campania, con fenomeni poi quasi ovunque in esaurimento nella notte, quando l’attenuazione delle nuvole al Nord potrà favorire la formazione di locali nebbie in pianura. Intensi venti da sud-ovest sulla Sardegna e sul Tirreno centrale. Temperature minime in calo al Sud e nelle Isole, massime in lieve rialzo in Val Padana e sul medio Adriatico, in lieve calo nel resto del Centro-Sud e in Sicilia.

Previsioni meteo per domenica. Domenica mattina prevista una fase di tempo più stabile e senza precipitazioni in gran parte del Paese. Possibili nebbie in sollevamento in Val Padana, nuove piogge in arrivo in Sardegna, collegate all’ennesima perturbazione che nel pomeriggio coinvolgerà anche il Nord-Ovest, tra sera e notte anche gran parte del Centro-Sud, specie il lato tirrenico. Quota neve al Nord-Ovest inizialmente anche oltre 1000 metri, in calo a fine giornata fino a 500-700 metri, anche a quote più basse nel Cuneese. Temperature massime in lieve aumento un po’ dappertutto, eccetto sul medio Adriatico e in Sardegna. Venti meridionali localmente moderati su Ligure, alto Tirreno e Sardegna.