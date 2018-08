Meteo. Weekend temporalesco: entro domenica fine del caldo e dell'afa al Centro-Nord

Sabato, su Sardegna, sud ed est della Sicilia la giornata trascorrerà con tempo in prevalenza soleggiato. Nel resto del Paese nuvolosità variabile, con schiarite solo temporanee, più ampie al mattino sulle regioni centrali e all’estremo Nord-Ovest. Sin dal mattino piogge, rovesci e locali temporali su Liguria centro-orientale e regioni di Nord-Est, occasionalmente anche all’estremo Sud.

Nel pomeriggio aumenta il rischio di temporali su Liguria, Emilia Romagna, nord della Toscana, dell’Umbria e delle Marche; locali rovesci o isolati temporali nelle zone interne del Sud e della Sicilia settentrionale.

Al Nord dal tardo pomeriggio sviluppo di una intensa linea temporalesca che, in serata e nella notte, coinvolgerà quasi tutte le regioni settentrionali con fenomeni anche violenti, associati a grandine e forti raffiche di vento, in particolare tra Liguria, Lombardia e regioni di Nord-Est.

Temperature massime in diminuzione a partire dal Nord, dove il calo sarà più sensibile dalla successiva notte.

Venti: moderati nord-occidentali su mari di ponente e isole maggiori, in ulteriore rinforzo a fine giornata.

Domenica la perturbazione porterà ancora maltempo al mattino nelle regioni di Nord-Est e sulla Lombardia orientale con piogge e temporali, in rapida estensione a Toscana, Umbria e Marche. Tra la notte e le prime ore della mattina quota neve in calo sulle Alpi orientali, poco sotto i 2000 metri.

Nel pomeriggio tendenza a un graduale miglioramento nelle regioni di Nord-Est, mentre piogge e temporali si localizzeranno soprattutto tra Romagna, Umbria, Marche e Abruzzo, in scivolamento in serata verso il Molise e la Puglia. Locali precipitazioni saranno possibili, nel corso della giornata, anche sul basso versante Tirrenico. Al Nord-Ovest passaggio a tempo soleggiato dal mattino e, dal pomeriggio, anche in Sardegna.



Temperature in ulteriore calo al Nord e, soprattutto, sulle regioni centrali dove perderemo fino a 5-6 gradi. Il calo più sensibile si registrerà nelle regioni di Nord-Est dove, rispetto ai valori attuali, si potranno perdere anche oltre i 10 gradi. Giornata molto ventosa su mari e regioni del Centro-Sud per venti in prevalenza settentrionali; Bora sull’alto Adriatico, Tramontana in Liguria e Maestrale in Sardegna. Mari mossi o molto mossi.