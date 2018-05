Meteo. Weekend soleggiato su buona parte d'Italia, ancora instabile al Nord-Ovest

La settimana si chiude con l'assenza dell'alta pressione, assenza che sarà destinata a protrarsi anche dopo il weekend. Sull'Italia quindi non si prospettano periodi di tempo più stabile rispetto a quanto abbiamo vissuto fino a oggi.

Nel weekend le temperature saranno per lo più in aumento e l'instabilità tenderà ad attenuarsi, interessando soprattutto il Nord-Ovest. Domenica una nuova perturbazione - la quinta del mese di maggio - porterà le prime piogge sulla Sardegna a partire dalla seconda parte della giornata. La nuova fase di maltempo interesserà gran parte dell'Italia all'inizio della prossima settimana.

Quella di sabato sarà una giornata abbastanza soleggiata al Centro-Sud, in Emilia Romagna e sul settore dell’alto Adriatico. Da segnalare tuttavia il passaggio di alcuni banchi nuvolosi innocui ad alta quota al Sud e sulle Isole maggiori, e la possibilità, nel pomeriggio, di locali brevi acquazzoni nelle zone interne tra Lazio e Abruzzo e nelle zone montuose della Sicilia occidentale.

Nel resto del Nord tempo ancora instabile con formazione di rovesci e temporali non solo sulle zone montuose ma anche sulle vicine pianure, in particolare tra Piemonte e Lombardia. Temperature per lo più in lieve aumento, con valori che al Centro-Sud potranno anche raggiungere i 25-26 gradi. Venti settentrionali fino a moderati su basso Adriatico, Ionio e Canale di Sicilia.

Domenica il tempo dovrebbe restare ancora, nel complesso, abbastanza buono al Centro-Sud peninsulare e sulla Sicilia, nonostante il passaggio di qualche banco nuvoloso di modesta entità sulle regioni centrali. Al Nord il sole prevarrà soprattutto su Emilia-Romagna e alto Adriatico. Nel resto del settentrione e sulla Sardegna, tempo molto più variabile e a tratti instabile con il rischio di qualche rovescio o breve temporale soprattutto nelle zone alpine e prealpine e al Nord-Ovest.

In Sardegna le prime piogge dovrebbero arrivare in serata: questo è preludio a un peggioramento più consistente del tempo che, all’inizio della prossima settimana, dovrebbe coinvolgere le regioni centro-settentrionali e, successivamente, anche il Sud. Si tratta di una tendenza ancora incerta, i cui dettagli verranno forniti nei prossimi aggiornamenti.