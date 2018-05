Meteo. Weekend soleggiato in buona parte d'Italia, ancora temporali al Nord-Ovest

Nell'ultima parte di questa settimana assisteremo all'allontanamento del nucleo di aria fresca che ha provocato un calo termico nei giorni scorsi. Le temperature, dunque, tornano ad aumentare, tuttavia non rinforzerà l'alta pressione sull'Italia, dove nelle prossime ore il tempo resterà ancora instabile.

L'instabilità atmosferica si attenuerà nel corso del fine settimana, che vedrà prevalere il sole su buona parte del Paese.



In particolare, la giornata di sabato sarà abbastanza soleggiata al Centro-Sud, in Emilia-Romagna e sul settore dell’alto Adriatico. Nel resto del Nord (Alpi e Nord-Ovest) tempo ancora instabile con formazione di rovesci e temporali non solo sulle zone montuose ma anche sulle vicine pianure in particolare tra Piemonte e Lombardia. Temperature per lo più in aumento, con valori che al Centro-Sud potranno anche raggiungere i 25-27 gradi.

Domenica il tempo dovrebbe restare ancora, nel complesso, abbastanza buono al Centro-Sud peninsulare e sulla Sicilia, nonostante il passaggio di qualche banco nuvoloso di modesta entità sulle regioni centrali. Al Nord il sole prevarrà soprattutto su Emilia-Romagna e alto Adriatico. Nel resto del settentrione e sulla Sardegna, tempo molto più variabile e a tratti instabile con il rischio di qualche rovescio o breve temporale soprattutto nelle zone alpine e prealpine e al Nord-Ovest.

In Sardegna le prime piogge dovrebbero arrivare in serata: questo è preludio a un peggioramento più consistente del tempo che, all’inizio della prossima settimana, dovrebbe coinvolgere le regioni centro-settentrionali e, successivamente, anche il Sud. Si tratta di una tendenza ancora incerta, i cui dettagli verranno forniti nei prossimi aggiornamenti.

Foto: iStock/Getty Images