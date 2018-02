Meteo Weekend. Sabato ultime piogge e forti venti

Previsioni meteo per sabato. Sabato cielo sereno o poco nuvoloso su Nordovest e Alpi centrali, ancora prevalenza di nuvole sul resto d’Italia. Al mattino precipitazioni irregolari su alto Adriatico, Emilia Romagna, regioni centrali, Campania, nord Puglia, nord Calabria tirrenica, Sicilia e ovest Sardegna con limite della neve fino ai 400-500 m sull’Appennino settentrionale, 700-1100 su quello centrale e sui monti della Sardegna. Nel corso del pomeriggio tendenza a un lento miglioramento su Venezie, Emilia e in Sicilia. Quota neve in ulteriore calo, sull’Appennino centrale e settentrionale, fino anche a quote collinari al Centro. Tra sera e notte fenomeni in progressiva attenuazione ma con residui fenomeni su Marche, basso Lazio, Campania, nord della Calabria tirrenica. Temperature minime in calo su Centronord e Sardegna, in aumento al Sud. Massime in generale calo. Altra giornata ventosa da nord a sud con mari mossi o molto mossi fino anche ad agitati quelli meridionali e intorno alle isole.

Previsioni meteo per domenica. Inizialmente il tempo sarà più soleggiato sulle Alpi, al Centro e al Nord-Est, mentre un po’ di nuvole irregolari transiteranno sulle regioni meridionali con qualche goccia di pioggia tra la bassa Campania e l’ovest della Calabria. Nuvole in addensamento alla Liguria e nel vicino Appennino con qualche debole precipitazione sulla Liguria centrale, nevosa sulle alture oltre 500 metri. Nel pomeriggio ancora qualche debole precipitazione sulla bassa Campania, sull’Appennino lucano e sulla Liguria centrale, con tendenza a sconfinamenti oltre l’Appennino verso l’Alessandrino e il sud-ovest della Lombardia. Tra sera e notte nuvole in intensificazione al Nord-Ovest, con deboli precipitazioni possibili nel sud e nell’est del Piemonte, in Liguria, tra l’ovest e il nord della Lombardia, con possibilità di neve anche a quote piuttosto basse. Temperature in generale calo nelle minime, in ulteriore lieve calo nelle massime, in Abruzzo, al Sud, in Sicilia e all’estremo Nord-Ovest. Valori in rialzo, invece, tra Venezie, Emilia Romagna, Toscana e Sardegna. Venti in attenuazione, ancora localmente moderati occidentali nei mari di Ponente e al Sud.