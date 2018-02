Meteo Weekend. Sabato ultime piogge al Sud e forti venti

Previsioni meteo per sabato. Maltempo al Sud con le piogge più diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, tra Sicilia, Calabria e settore intorno all’alto Ionio. Nuvole addossate anche all’Emilia Romagna e al settore del medio Adriatico con tendenza a locali fenomeni a ridosso dell’Appennino, dove il limite delle nevicate scenderà fino ai 600-800 metri sull’Appennino centrale e tra i 900-1100 metri su quello meridionale e sui monti della Sicilia. Nuvolosità variabile anche in Sardegna ma con poche piogge e tra la bassa Toscana e il Lazio. Il tempo migliore favorirà il resto del Nord e il settore ligure con schiarite anche ampie. Temperature minime in rialzo al Centro-sud, massime in calo su Emilia, medio Adriatico e Sud.

Previsioni meteo per domenica. La depressione tenderà ad allontanarsi verso la Grecia: soprattutto nella prima parte della giornata comunque la nuvolosità residua ancora addossata al medio Adriatico e al Sud potrà portare residui fenomeni quasi ovunque in esaurimento già dal pomeriggio. Prevarrà il sole su gran parte del nord e sul medio Tirreno.