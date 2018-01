Meteo Weekend. Sabato ultime piogge al Nord-Ovest

Previsioni meteo per sabato. Al mattino ancora deboli piogge su Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia Occidentale, con ultime nevicate sulle zone alpine al di sopra di 800-1200 metri; alternanza tra sole e momenti nuvolosi nel resto d’Italia, con basso rischio di pioggia. Nel pomeriggio cielo ancora nuvoloso o molto nuvoloso al Nord e isole, con la possibilità di isolati piovaschi sul nord della Sardegna, in prevalenza poco nuvoloso nel resto d’Italia. Nella notte le schiarite al Centro-Nord favoriranno la formazione di molte nebbie. Temperature in ulteriore aumento, con valori in generale sopra la media. Venti quasi ovunque deboli o moderati di Scirocco. La nostra previsione per sabato ha un Indice di Affidabilità medio.

Previsioni meteo per domenica. Domenica prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso; a tratti qualche nuvola innocua in più solo su Venezie, estremo Sud e Isole. Al mattino molte nebbie sulle pianure del Nord, insistenti anche nella parte centrale del giorno nel Mantovano e nel Basso Veneto. Temperature massime in rialzo al Nordovest, senza grandi variazioni altrove.