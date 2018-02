Meteo Weekend. Sabato piogge sulle zone ioniche e forti venti

Previsioni meteo per sabato. Cielo molto nuvoloso al Sud con piogge sparse in Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia meridionale, anche a carattere di rovescio o temporale sui settori ionici della Calabria e nel Salento dove non sono esclusi episodi di forte intensità; quota neve sui rilievi intorno ai 900-1100 metri. Nuvole addossate anche all’Emilia Romagna e alle regioni centrali adriatiche con locali precipitazioni a ridosso dell’Appennino, con il limite delle nevicate intorno ai 600-800 metri. Nuvolosità variabile in Sardegna, tempo più soleggiato nel resto del Nord e sulle regioni centrali tirreniche. Solo al mattino residui annuvolamenti in Piemonte e Liguria con qualche fiocco di neve fino a 400 metri nel cuneese. Temperature minime in rialzo al Sud e in Sicilia, in calo al Nord; valori pomeridiani in calo su Emilia, medio Adriatico e Sud. Giornata ventosa soprattutto al Sud e in Sicilia con venti forti e raffiche anche burrascose fino a 70-90 km/h. Venti moderati settentrionali anche al Centro e sul ligure.

Previsioni meteo per domenica. La depressione tenderà ad allontanarsi verso la Grecia: soprattutto nella prima parte della giornata la nuvolosità ancora addossata al medio Adriatico e al Sud potrà portare fenomeni su Puglia centro-meridionale, sud della Calabria e nord della Sicilia. In giornata ancora un po’ di nubi al Sud e sulla Sicilia ma senza fenomeni di rilievo; cielo in prevalenza poco nuvoloso o velato al Nord, ampie schiarite al Centro e nubi in aumento sulla Sardegna, dove avremo delle piogge isolate sul nord-ovest dell’Isola in serata. Temperature senza grandi variazioni. Venti tesi da nord-ovest lungo l’Adriatico centrale, sulla Puglia, sull’alto Ionio e sulla Sicilia.