Meteo Weekend. Sabato forte maltempo. Nuove nevicate domenica

Previsioni meteo per sabato. Parziali schiarite su estremo Nord-Est e Sicilia. Altrove ancora molte nuvole con al mattino piogge sparse un po’ ovunque: nevicate fino a 400-500 metri su basso Piemonte e sulla pianura emiliana, oltre 1200-1500 metri sull’Appennino centro-meridionale. Nel pomeriggio fenomeni in attenuazione, più insistenti nel sud del Piemonte, nel basso Lazio, tra sud delle Marche e Abruzzo. Nella notte, sospinta da venti orientali, comincerà ad affluire aria più fredda in Val Padana, con deboli nevicate via via a quote sempre più basse a ridosso delle Prealpi, su Piemonte occidentale e in Emilia. Temperature massime in temporaneo, lieve rialzo al Centro-Nord e nelle Isole. Ancora ventoso su Adriatico, Liguria e gran parte del Centro-Sud.

Previsioni meteo per domenica. L’ingresso dell’aria gelida al Nord sarà accompagnato da nevicate deboli e intermittenti fino a quote di pianura al mattino in gran parte del Nord-Ovest, su Trentino, basso Veneto, Emilia Romagna e nord delle Marche. Sempre al mattino, precipitazioni sparse anche sul medio Adriatico con piogge in costa e neve fino a 200-700 metri nell’entroterra. Piogge anche nelle Isole, più isolate nel Lazio e in Calabria. Nel pomeriggio le nevicate a quote molto basse al Nord tenderanno a concentrarsi su alta Lombardia, nord e ovest del Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna, al Centro tenderanno a propagarsi fino in costa nelle Marche e a quote molto basse anche tra Toscana e Umbria. Piogge anche a carattere di rovescio più diffuse nel Sud peninsulare e nelle Isole, con fenomeni anche forti in serata intorno all’alto Ionio. Tra sera e notte la neve potrà raggiungere la costa anche in Abruzzo e quote molto basse anche nelle zone interne del Lazio. Brusco calo termico al Centro-Nord: freddo accentuato dai forti venti nord-orientali.