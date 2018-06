Meteo Weekend: sabato e domenica con tempo più stabile e caldo estivo

Nel fine settimana tendenza a un miglioramento grazie all’allontanamento del vortice di basso pressione verso la Penisola balcanica.



Sabato avremo schiarite già ampie fin dal mattino al Nordovest, nel settore centrale della Val Padana e nelle Isole. Non mancheranno però residui episodi di instabilità con qualche isolato rovescio al mattino su zone interne della Toscana, Umbria e nord delle Marche. Isolati rovesci o temporali nel pomeriggio sulle Alpi centro-orientali e lungo l’Appennino con fenomeni in esaurimento entro sera. Temperature massime in temporaneo calo anche sulla Puglia e sul settore ionico, già in rialzo invece al Centro-nord e in Sardegna. Venti occidentali fino a localmente moderati sul Ligure, medio e basso Adriatico Sud e Sicilia.

Foto: iStock/Getty Images



Domenica il miglioramento sarà ancora più diffuso con prevalenza di sole in gran parte d’Italia e clima più caldo con punte di 30-32°C. Pochi episodi di instabilità pomeridiana saranno possibili sulle Alpi e nelle zone interne tra Basilicata, Puglia meridionale e Sila.