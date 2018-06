Meteo Weekend: sabato e domenica con sole e caldo estivo

Nel weekend, grazie ad una timida rimonta dell'alta pressione, assisteremo ad una notevole attenuazione dell’instabilità atmosferica al Nord: rovesci e temporali potranno svilupparsi quasi esclusivamente attorno alle zone alpine e prealpine e, solo occasionalmente, potranno essere coinvolte le pianure adiacenti.



Sabato al mattino bel tempo quasi dappertutto. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sui rilievi della Penisola e sulle zone interne delle Isole Maggiori: possibili isolati rovesci o temporali nel settore alpino e prealpino, occasionalmente sull'Appennino ligure e piacentino, nelle zone montuose tra Molise e Puglia garganica e attorno ai rilievi delle Isole maggiori. Tra pomeriggio e sera possibile sconfinamento di locali temporali verso la pianura piemontese. Temperature in generale stazionarie o in leggero aumento: da Nord a Sud si sfioreranno i 30 gradi, ma con punte anche superiori al Sud e sulla Sicilia.

Foto: iStock/Getty Images



Domenica sull’Italia tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Da segnalare il passaggio di qualche banco nuvoloso innocuo ad alta quota nel corso della giornata al Centro-Sud mentre, nel corso del pomeriggio, si potranno ancora sviluppare rovesci o isolati temporali attorno alle zone montuose del Nord (specie settore alpino e prealpino), con possibili sconfinamenti sulla pianura piemontese.

Nella notte tra domenica e lunedì aumenterà il rischio di rovesci e temporali su gran parte del settore di Nord-Ovest. Temperature massime in generale aumento e caldo in intensificazione: in particolare al Centro-Sud si supereranno i 30 gradi con punte di 32-33 gradi al Sud e sulle Isole. Venti di Scirocco in rinforzo attorno alla Sardegna e al canale di Sicilia.