Meteo Weekend. Primo fine settimana di settembre a rischio temporali

Il primo weekend di settembre trascorrerà nel segno dell'instabilità in gran parte delle nostre regioni a causa di un vortice di bassa pressione che stazionerà sull'Italia.

Dopo un venerdì di forti temporali, sabato il tempo migliora all’estremo Nord-Ovest, anche se nel pomeriggio ci sarà ancora la possibilità di qualche temporale sulle Alpi. Sarà una giornata instabile, con rovesci e temporali intermittenti su Lombardia, Nord-Est, Centro Italia e Campania. Tempo nel complesso soleggiato in Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Temperature in calo al Nord-Est e al Centro, stazionarie o senza variazioni di rilievo al Sud e nelle Isole. Ventoso intorno alla Corsica e alla Sardegna. Mossi il mar Ligure, il Tirreno settentrionale, il mare di Corsica e il mare di Sardegna. Nelle zone colpite dai temporali ci sarà il rischio di raffiche localmente intense.

Foto: iStock/Getty images



Domenica tempo abbastanza soleggiato all’estremo Nord-Ovest, all’estremo Sud e in Sardegna. Giornata molto nuvolosa con piogge sparse e locali temporali nelle regioni di Nord-Est. Rovesci e temporali intermittenti su estremo Levante ligure, regioni centrali, Campania e nord della Puglia, ma in un contesto di maggiore variabilità e schiarite. Venti deboli o al più moderati, con locali raffiche di forte intensità nelle aree temporalesche. Sarà una giornata fresca al Centro-Nord e in Sardegna, punte ancora vicine ai 30 gradi al Sud.