Meteo Weekend. Più stabile al Nord, qualche temporale al Centro-sud

Nel fine settimana sarà ancora presente dell’instabilità che si tradurrà in possibili temporali in sviluppo a partire dalle aree montuose del Centro-sud, con locali sconfinamenti verso le coste del basso Tirreno e dello Ionio. Anche al Nord aumenterà l’instabilità soprattutto a ridosso dei rilievi a causa dell’avvicinamento di una perturbazione che si limiterà a sfiorare le zone alpine.

Foto: iStock/Getty images



Previsioni meteo per sabato. Al mattino prevalenza di tempo bello, anche se a tratti non mancherà qualche nuvola innocua in più. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento su Alpi e Dorsale appenninica, con la formazione di diversi temporali; sempre nel complesso bello altrove, fatta eccezione per temporanei annuvolamenti lungo le coste tirreniche con la possibilità anche di qualche acquazzone in Campania. Temperature minime in crescita al Sud, massime con poche variazioni: si farà sentire un po’ di caldo, ma non eccessivo.

Previsioni meteo per domenica. Tempo in prevalenza soleggiato al Centro-nord e in Sardegna a parte degli annuvolamenti sui monti dove saranno possibili brevi e isolati temporali pomeridiani. Nuvole più insistenti al Sud e in Sicilia anche qui con rovesci e temporali che interesseranno non solo le aree montuose e interne ma localmente anche le coste campane e dell’alto Ionio. Temperature stazionarie o in leggero aumento con valori anche localmente oltre la media soprattutto al Centro-nord.