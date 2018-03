Meteo Weekend. Nel weekend termina l'eccezionale ondata di gelo anche al Nord

Previsioni meteo per sabato. Sabato nuovo, rapido aumento della nuvolosità in tutta Italia. Nel corso della giornata pioverà diffusamente sulla Liguria, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Campania. Qualche pioggia anche in Sardegna. Al Nord le precipitazioni interesseranno soprattutto i settori a sud del Po, saranno invece scarse sulle Alpi centro-orientali. Al Nord-Ovest sarà ancora possibile neve fino a quote molto basse o localmente anche in pianura. Venti tesi da sudovest sulla Sardegna e sul Mar Tirreno.

Previsioni meteo per domenica. Domenica mattina prevista una fase di tempo più stabile e senza precipitazioni in gran parte del Paese, con qualche pioggia soltanto nel sud della Sardegna. Tra pomeriggio e sera nuovo, probabile peggioramento al Nord-Ovest a partire dalla Liguria.