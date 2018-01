Meteo Weekend. La Befana porterà l'autunno al Nord, la primavera al Centro-Sud

Nel fine settimana sembra che la Befana sia intenzionata a portare l'autunno al Centro-Nord e la primavera al Centro-Sud.

Mentre le regioni settentrionali, e principalmente quelle del Nord-Ovest, sentiranno già gli affetti della quinta perturbazione del 2018 che si dirige verso l'Italia, il Centro-Sud vivrà un weekend dell'Epifania all'insegna di temperature particolarmente alte.

Previsioni meteo per sabato. Nel giorno dell’Epifania il cielo sarà molto nuvoloso o coperto su gran parte del Nord e sull'alta Toscana con piogge deboli e spesso intermittenti al Nord-Ovest dove sui rilievi nevicherà a quote oltre i 1300-1400 metri. Qualche piovasco sarà possibile anche su estremo nord-ovest della Toscana e Venezia Giulia. Tempo migliore nel resto d’Italia con nubi sparse ma in attenuazione sul Tirreno fino alla Campania e schiarite già più diffuse nel resto del Centro-Sud. I venti si disporranno da sud o sud-est su tutti i mari e soffieranno anche moderati su quelli di ponente mantenendo quindi un clima mite.

Previsioni meteo per domenica. Il cielo sarà per lo più nuvoloso in gran parte del Paese, con piogge in intensificazione sulla Liguria di ponente, il Piemonte e la Valle d’Aosta; possibili rovesci, di minore intensità, anche sul Friuli. Sono previste nevicate copiose su tutto l’arco alpino occidentale, a quote superiori ai 1.000 – 1.400 metri. Mari molto mossi per effetto dei caldi venti di scirocco in rinforzo: il clima sarà primaverile in tutto il Centro-Sud e sarà possibile registrare valori anche al di sopra dei 20 gradi al Sud, in particolare in Sicilia, Calabria tirrenica e Puglia Adriatica. La perturbazione numero 5, il cui avvicinamento provocherà piogge già nel weekend, passerà sul Centro-Nord all'inizio della prossima settimana, coinvolgendo soprattutto il Nord e le regioni tirreniche.