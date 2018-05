Meteo Weekend. Italia protetta dall'alta pressione: sole e caldo estivo quasi ovunque

Dopo settimane di assenza, l’alta pressione torna a prendere possesso dell’Italia, regalandoci qualche giorno di sole diffuso, con pochi fenomeni solo sui rilievi. Il clima sarà estivo per effetto dell’aria calda che accompagna l’Anticiclone nord-africano. Ci attende un weekend di caldo, con il termometro che potrebbe in qualche caso anche superare i 30 gradi.





Sabato il tempo sarà soleggiato e caldo in gran parte del Paese. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità attorno ai rilievi della Penisola, con la possibilità di isolati rovesci di pioggia o brevi temporali nel settore alpino e prealpino, occasionalmente anche nelle zone interne del centro tra Basso Lazio e Abruzzo. Temperature in lieve ulteriore aumento, oltre la norma ovunque, con punte fino a 30 gradi e localmente anche oltre in Sardegna. Venti moderati da est o sudest su mare e Canale di Sardegna.

Foto: iStock/Getty Images



Domenica al mattino alternanza tra sole e nuvole su Alpi e vicine zone della Valpadana, con la possibilità di isolati acquazzoni su Alto Piemonte, Alpi Lombarde e pianura lombardo-veneta; in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio alternanza tra sole e nuvole al Nord, zone interne del Centro e Appennino Meridionale, con temporali qua e là su Alpi, Piemonte, Lombardia, Emilia Occidentale, pianura veneta, zone interne della Toscana, rilievi del Lazio e Appennino Abruzzese e Molisano. Temperature massime in calo al Nord-Ovest, in ulteriore crescita invece al Centro-Sud e Isole.