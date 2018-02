Meteo Weekend. Fine settimana a due facce

Tra venerdì e sabato assisteremo a un lieve rinforzo dell'alta pressione sull'Italia e, anche grazie all'afflusso di aria più mite di origine atlantica, a un'attenuazione del freddo. Tuttavia la nuvolosità tenderà ad aumentare nella seconda parte di sabato e, dalla notte, assisteremo a un nuovo peggioramento del tempo.



Nella giornata di sabato assisteremo a un generale aumento della nuvolosità in tutto il Paese. Le nubi risulteranno più dense e compatte sulle regioni di Nord-Ovest, sulle regioni centrali tirreniche, in Umbria e in Sardegna. Possibili locali pioviggini lungo le coste della Liguria, della Toscana e della Sardegna tirrenica. Nella notte tendenza a un peggioramento su Romagna, regioni centrali e Sardegna, dove giungeranno alcune deboli precipitazioni sparse. Temperature minime in sensibile rialzo; massime in rialzo al Sud e sulla Sicilia, senza grandi variazioni altrove.

Domenica il cielo sarà da nuvoloso a coperto in tutto il Paese. Nel corso della giornata saranno possibili alcune precipitazioni su regioni di Nord-Ovest, Emilia-Romagna, medio versante adriatico, Toscana, Calabria ionica e Isole maggiori. Deboli nevicate sui rilevi del Nord-Ovest, fin verso 600-800 metri, e lungo l’Appennino centro-settentrionale oltre 800-1.200 metri. Le temperature tenderanno a calare nei valori massimi al Centro-Nord e sulla Sardegna. Venti: rinforzo della bora sul medio-alto versante adriatico, della tramontana in Liguria e dello scirocco sul Tirreno.